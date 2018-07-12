سقوط طائرة للتحالف السعودي الإماراتي

وطن: قال المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي في اليمن إن طائرة للتحالف سقطت داخل الأراضي السعودية إثر تعرضها لعطل فني. وأضاف المتحدث أن الطياريْن تمكنا من النجاة.

وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي إن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط طائرتين سعوديتين؛ الأولى طائرة أباتشي، والثانية طائرة استطلاع.

وأوضحت وكالة سبأ التابعة للحوثيين أن الأباتشي أسقطت في جحفان بجبهة جازان، مما أدى إلى مقتل طاقمها، أما طائرة الاستطلاع وهي من نوع "سي أتش 4"، فقد أسقطت في الجوازات قبالة منفذ علب الحدودي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم أدخلوا منظومة صواريخ أرض جو جديدة مطورة محليا قادرة على التصدي لطائرات التحالف السعودي الإماراتي.

وقال الحوثيون إن المنظومة الجديدة تمكنت من إسقاط طائرة من نوع تورنيدو في صعدة شمالي اليمن، وإصابة مقاتلة من طرز أف 15 في صنعاء.