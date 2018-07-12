وفاة نجل عمر المختار عن عمر 97 عامًا

وطن: تُوفي محمد عمر المختار، نجل الثائر الليبي الشهير عمر المختار، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 97 عامًا، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الليبية.

ويعتبر محمد عمر المختار النجل الوحيد لعمر المختار، وهو ينحدر من قبيلة “المنفة” في برقة شرق ليبيا.

وكان الراحل قد غادر أواخر شهر آذار / مارس الماضي ليبيا للعلاج في الخارج، بتعليمات من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

يذكر أن المجاهد “عمر المختار” أُعدم بعد القبض عليه خلال مواجهات مسلحة في ضواحي مدينة “البيضاء” شرق البلاد، وإجراء محاكمة صورية ضده، إبان الاستعمار الإيطالي.