جيش الاحتلال سيفرج عن جثامين 3 شهداء غدا الجمعة

وطن: اعلنت الشؤون المدنية ان سلطات الاحتلال قررت تسليم جثامين ثلاثه شهداء غدا الجمعة.

وقالت الشؤون المدنية ان سلطات الاحتلال ستفرج عن جثمان الشهيد محمد مرشود من نابلس عند الساعه السابعه مساءً عند مفرق جيت، وجثمان الشهيد محمد صبارنه من قريه بيت امر في مقر الارتباط بعد الظهر، والشهيد محمد عنبر من طولكرم وسيكون التسليم الساعه السابعه والنصف مساءً عند الحاجز العسكري (104).

واضافت الوزارة انه تم اجراء الترتيبات اللازمه مع الجهات الفلسطينيه ذات العلاقه كل في منطقته وذلك لاتمام الاجراءات المرعيه بهذا الخصوص وسيتم مواراتهم الثرى في وقت لاحق لاستلامهم من قبل الجانب الفلسطيني.