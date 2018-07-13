اليوم.. الاحتلال يسلم جثامين 3 شهداء

رام الله- وطن: افادت الهيئة العامة للشؤون المدنية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستسلم، اليوم الجمعة، جثامين ثلاثه من الشهداء.

واوضحت ان الشهداء الذين سيتم تسليم جثامينهم هم: الشهيد محمد مرشود من نابلس وسيتم تسيليم جثمانه عند الساعه السابعه مساءً عند مفرق جيت والشهيد رامي صبارنه من بيت أمر بمحافظة الخليل وسيتم تسليم جثمانه في مقر الارتباط بعد الظهر، والشهيد محمد عنبر من طولكرم وسيتم تسليم جثمانه الساعه السابعه والنصف مساءً عند حاجز 104 "سناعوز" العسكري.