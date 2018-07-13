حملة مداهمات في مناطق متفرقة بالضفة

رام الله- وطن: واصلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، اقتحاماتها اليومية لمنازل المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث داهمت عدة بلداتٍ ومدن، واعتقلت مجموعة من المواطنين خلال ذلك.

وزعمت قوات الاحتلال عثورها على قطعة سلاح وقاذفة صواريخ خلال اقتحامها بلدة السموع جنوب الخليل، وعشرات الاف الشواقل من طولكرم.

وذكرت صحيفة "يديعوت" العبرية ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع مدعية عثورها على قطعة سلاح من طراز "M16" وقاذفة صواريخ في احدى المنازل، مضيفة أن جيش الاحتلال عثر على عشرات الاف الشواقل خلال اقتحامه طولكرم، وصادرها.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف ابو سنينه من الخليل.