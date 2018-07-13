انتقال رونالدو يتسبب بإضراب داخل شركة "فيات" لصناعة السيارات

وطن: دعت نقابة العمال في شركة "فيات" الإيطالية لصناعة السيارات إلى إضراب احتجاجا على قيمة صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وأكدت نقابة العمال في مصنع للشركة التي تعود ملكيتها لعائلة أنييلي مالكة النادي، يقع في جنوب بلدة ملفي، أنها دعت الى إضراب لثلاثة أيام بدءا من الأحد احتجاجا على قيمة صفقة انتقال البرتغالي إلى بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، والتي بلغت 100 مليون يورو.

وجاء في بيان رسمي أصدرته النقابة "من غير المعقول في حين تطالب الإدارة بتضحيات كبيرة من عمال (فيات - كرايسلر) على مدى سنوات، أن تقرر الإدارة ذاتها إنفاق الملايين لشراء لاعب كرة قدم".

وتملك عائلة أنييلي نادي يوفنتوس وشركة فيات العملاقة لصناعة السيارات التي يقع مقرها في مدينة تورينو معقل النادي.

وطالبت النقابة من مالكي فيات الاستثمار في قوتها العاملة من أجل تعزيز موارد "الآلاف من الناس بدلا من واحد فقط (في اشارة إلى رونالدو)".