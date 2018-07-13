1000 حريق بمستوطنات غلاف غزة في 3 أشهر

وطن: وثقت إحصائية إسرائيلية، اندلاع أكثر من 1000 حريق بمناطق غلاف غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في نهاية اذار الماضي، ملتهمة نحو 30 ألف دونم من الحقول الزراعية نتيجة إطلاق وسائل حارقة من قطاع غزة، في حين قدرت الأضرار المادية بعشرات ملايين الشواقل.

وزعمت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق عشرات السنين، حيث التهمت الحرائق 9 آلاف دونم من المحميات الطبيعية التابعة للصندوق القومي الإسرائيلي، بالإضافة لاحتراق 14 ألف دونم تابعة لسلطة الطبيعة والحدائق.

كما التهمت الحرائق 5 آلاف دونم في المحمية الطبيعية "وادي باشور"، و4 آلاف دونم في أحراش بئيري، وحرش كيسوفيم بأكثر من 5 آلاف دونم.

أما محمية "غفرعام" فقد التهمت النيران حوالي ألفي دونم، بالإضافة لاحتراق 330 دونما في المحمية الطبيعية "كرمياه"، و200 دونم في المحمية الطبيعية "نير عام".