لليوم التاسع.. 5 أسرى اداريين يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: يُواصل خمسة أسرى إداريّين، في سجون الاحتلال، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم التاسع على التوالي، ضمن خطواتٍ تصعيديّة ضدّ إدارة واستخبارات السجون، بعد نحو 5 شهور من مقاطعة أسرى الإداري محاكم الاحتلال.

وبدأ الأسرى الخمسة الإضراب يوم الخميس 5 يوليو، في معتقل عوفر، وهم: محمود عياد، وإسلام جواريش، وثائر الدلو من محافظة بيت لحم، وعيسى عوض، ونديم الرجوب من محافظة الخليل.

وفور إعلان الأسرى دخولهم في الإضراب المفتوح عن الطعام نقلتهم إدارة السجن إلى العزل الانفرادي.