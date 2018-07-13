البرغوثي لوطن: المقاومة الشعبية هي السلاح الرئيسي للتصدي لجريمة الاحتلال

القدس- وطن: أدى متضامنون وأهالي الخان الأحمر، صلاة اليوم الجمعة، فوق أراضي قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم وترحيل سكانها قسرا، لتنفيذ مشاريع استيطانية.

وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لـوطن: إن المقاومة الشعبية هي سلاحنا الرئيسي للتصدي لجريمة الاحتلال، وأن الاتفاف الجماهري حولها يؤكد ذلك.

وأكد البرغوثي: "هدفنا من البقاء هنا في الخان الأحمر هو صد الاحتلال واسقاط امر وقرار هدمه، مشيرًا إلى أن الضغط الدولي وحركة المقاطعة أمران مهمان جدا للردع الاحتلال.

وبدوره قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، لوطن، أن "هناك تقدم في الملف القانوني، ونأمل ان نتجاوز ذلك خلال الايام القادمة".

واضاف عساف "أمر تجميد الهدم هو انجاز ولكن لم يستطيع ان ينهي الملف ويغلقه، ونحن سنستمر في كفاحنا الشعبي والنضالي حتى إنهاء هذا الملف".

وفي نفس السياق، دعا إمام وخطيب الجمعة، إلى تلبية نداء الاستغاثة الذي أطلقه المواطنون في الخان الأحمر، ونصرتهم بكل الطرق والوسائل المتاحة، والاعتصام في المكان لإسقاط مخطط التهجير.

وأوضح ان هذه الأرض التي توحدنا وتجمعنا، ومن الواجب التضحية في سبيلها بكل شيء، مضيفا أنها تتمتع بخصوصية ففيها المرابطون والأسرى والشهداء، وبارك الله بها ومن حولها كما ان الله اختارنا للصمود والثبات فيها، وأي تفريط بها يعني التفريط بمكة المكرمة.