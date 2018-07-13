لودريان: ترامب يريد زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي

وطن-وكالات: قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الاتحاد يجب أن يكون قوياً وموحدا.

وأوضح لودريان، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "بي-اف-ام-تي-في" أن ترامب يشكك في اتفاقية باريس حول المناخ وفي الاتفاق النووي الإيراني، كما أنه لا يتحمل وجود مجموعة تسمى الاتحاد الأوروبي، موحدة ومصممة في المضي قدماً.

وأضاف الوزير الفرنسي أن زعزعة استقرار هذه المجموعة عبر مجموعات من التصريحات والإجراءات، لا سيما في المجال التجاري، معتبراً أنّ قرار ترامب اتخاذ إجراءات جمركية على الصلب والألمنيوم هو قبل كل شيء معاقبة لحلفائه الأوروبيين، لكنه يفعل ذلك على أي حال.

كما أكد لودريان أن أوروبا استجابت بدورها باتخاذ إجراءات مضادة، وهي رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح يستسلم ويرفض المفاوضات تحت الضغط والتهديد.

وتابع رئيس الدبلوماسية الفرنسية القول:حاليا لسنا في حرب تجارية، ولكن يبدو أن الأمور تتجه إلى ما يشبه ذلك، ومن أجل ذلك فإننا بحاجة إلى أوروبا قوية وحازمة.