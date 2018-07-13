إصابات بالرصاص والاختناق على حدود قطاع غزة

وطن: أصيب 5 مواطنين على الأقل، مساء اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرات السلمية الحدودية شرق قطاع غزة.

وشارك آلاف المواطنين اليوم في مسيرة العودة الكبرى بفعالية كبيرة في مخيمات العودة المنتشرة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، تلبية لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، التي أطلقت اسم جمعة "الوفاء للخان الأحمر" بالتزامن مع مرور مائة يوم على انطلاق مسيرة العودة.

وتوافد آلاف المواطنين لمخيمات العودة زحفاً على الأقدام وبالباصات، للحدود للمشاركة في المسيرة. موضحاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص الحي تجاه المتظاهرين ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق وحالتين بالرصاص الحي، جرى تحويلهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وأقترب عشرات الشبان من السياج الفاصل وأشعلوا الإطارات المطاطية، وأطلقوا الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

يشار، إلى أن مسيرة العودة الكبرى التي بدأت في 30 آذار مارس الماضي، على حدود قطاع غزة، اسفرت عن استشهاد 137 مواطنا، وإصابة أكثر من 14 ألف آخرين بجراح مختلفة بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.