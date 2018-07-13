الاحتلال يهدد بعملية عسكرية كبرى في غزة رداً على البالونات الحارقة

وطن: هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بعملية عسكرية واسعة في غزة، إذا استمرت الهجمات بالطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وجاء التهديد الإسرائيلي، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة، بعد التوتر المتنامي بين الاحتلال وحماس، وإغلاق معبر كرم أبو سالم، المدخل الرئيسي للبضائع إلى غزة، رداً على الطائرات الورقية والبالونات الحارقة والمتفجرة التي تُطلق من غزة ما تسبب في اندلاع حرائق دمرت مساحات واسعة من الأراضي وتسببت بأضرار كبيرة.



وأوصل مسؤولون إسرائيليون، حسب الصحيفة ان الرسالة إلى حماس نقلت عبر وسطاء، وقالوا إنه لا يمكن تجنب الرد الإسرائيلي الحازم في حال استمرار الأوضاع على ما هي.