الحكومة تنفي منح اي ترخيص لكلية طب لأية جهة سوى كلية الطب الحكومية ومشفى عالية في الخليل

وطن: نفت حكومة الوفاق الوطني، منح اي ترخيص لكلية طب لأية جهة سوى كلية الطب الحكومية ومشفى عالية في الخليل كي يكون المشفى التعليمي في المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان اليوم الجمعة، "إن أية إعلانات أو أخبار أو دعوات تتصل بترخيص كلية طبية او مشفى غير الكلية الحكومية والمشفى التعليمي المذكور لا أساس لها من الصحة، وتطالب الحكومة المواطنين وذوي العلاقة التعامل فقط مع ما تعلن عنه الحكومة وجهات الاختصاص والمسؤولية التابعة لها، وعدم الانجرار وراء أخبار وإعلانات غير صحيحة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن كلية الطب في محافظة الخليل أقيمت بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء وذلك بعد نقاشات طويلة وبحوث معمقة تركزت على سد احتياجات المواطنين في المحافظة والوطن، وتابع بأن الكلية فتحت باب التسجيل منذ الرابع من شهر تموز الحالي.