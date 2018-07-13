الاحتلال يسلم جثامين الشهداء صبارنة ومرشود وعنبر

رام الله - وطن: سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد رامي وحيد صبارنة (36 عاما) من بلدة بيت أمر بمحافظة الخليل، المحتجز لديها منذ الثاني من شهر حزيران الماضي.

ونقل الجثمان إلى المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، ومن المقرر تشييعه إلى مثواه الأخير يوم غد السبت.

وكان صبارنة ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال عمله بجرافته الصغيرة بتأهيل البنية التحتية في حارة جابر القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات اربع" المقامة على أراض محتلة شرق الخليل.

كما سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد محمد مرشود على حاجز (جيت) غربي نابلس.

وكان مرشود (30 عاما) قد استشهد في 9 نيسان متأثرًا بجروح أصيب بها في 8 نيسان، بعد أن كان في وضع صحي حرج جرّاء إطلاق النار عليه من قبل مستوطن قرب مستوطنة "ميشور أدوميم" في منطقة الخان الأحمر بين القدس وأريحا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

ونقلت طواقم الاسعاف جثمان الشهيد مرشود إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وأعلنت عائلته أن تشيع جثمانه سيكون يوم غد من امام مستشفى رفيديا الحكومي باتجاه مخيم بلاطة.

كما سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد محمد عنبر .

ونقلت طواقم الاسعاف جثمان الشهيد عنبر إلى مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

وكان الشاب محمد عنبر (46 عاما) من مخيم طولكرم قد استشهد في 8 نيسان في مستشفى "مئير" الاسرائيلي متأثرا بجروح اصيب بها قبل عدة ايام قرب حاجز جبارة جنوب طولكرم.