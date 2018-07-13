الشرطة: الاجهزة الامنية ساعدت في العثور على الطفل كريم جمهور من قرية قلنسوة

رام الله - وطن: اكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الشرطة وجهاز المخابرات العامة بالتعاون مع الاجهزة الامنية بدأت بعمليات بحث واسعة وتحري استخباري منذ لحظة ابلاغها بوجود جريمة خطف للطفل كريم جمهور من بلدة قلنسوة بالداخل الفلسطيني، حيث تم تفتيش كل الاماكن التي وردت معلومات بوجود الطفل فيها من بينها 7 منازل في محافظة رام الله الا ان الأجهزة الأمنية لم تصل لاي معلومة تفيد بدخوله للاراضي الفلسطينية.

واضاف انه وفي اطار التحقيقات والجهود الاستخباراتية تبين بان عملية الخطف تمت بشكل اساسي في الداخل ومن قبل اشخاص من الداخل تم توقيفهم من الشرطة الاسرائيلية وان التحقيق معهم قاد الى شخص فلسطيني له علاقة مباشرة بالشخص المعتقل لدى شرطة الاحتلال المسؤول بشكل مباشر عن عملية الاختطاف وبسماع اقواله اعترف بان الطفل المختطف في منطقة اللد وتم نقل المعلومة للمعنيين مما ساهم في عملية العثور عليه وتسليمه سالما لاهله .