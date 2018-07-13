ريال مدريد ينفي التخطيط للتعاقد مع البرازيلي نيمار

وطن: نفى نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول تخطيطه للتعاقد مع لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المحترف في باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، “بالنظر إلى المعلومات الثابتة التي تربط بين نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان مع نادينا، يريد ريال مدريد توضيح أنه لم يخطط لتقديم أي عرض للاعب”.

وأضاف “العلاقة بين الناديين ممتازة بحيث إذا كان ريال مدريد يفكر في وقتٍ ما في بالتعاقد مع لاعب من باريس سان جيرمان فإن أول شيء سيفعله هو الذهاب إلى ناديه”.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول دخول ريال مدريد في مفاوضات مع نيمار لتعويض غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثًا إلى يوفينتوس الإيطالي.