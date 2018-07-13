اعتقال نواز شريف إثر عودته الى باكستان

وطن: اعتقلت السلطات الباكستانية رئيس الوزراء السابق نواز شريف، إثر عودته إلى بلاده الجمعة، حيث يواجه حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بتهم الفساد.

ويأتي هذا التطور قبل الانتخابات التي يشوبها التوتر.

وجاء في بيان لإدارة مدينة إسلام أباد أن سلطات مكافحة الفساد "اعتقلت" شريف وابنته مريم ونقلتهما إلى العاصمة، بعدما كانا وصلا جوا إلى لاهور، بحسب البيان.

وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد عزلت شريف في 2017 ومنعته من العمل بالسياسة بعد إدانته بخيانة الأمانة كونه لم يبلغ عن دخل شهري عشرة آلاف درهم إماراتي (2723 دولارا) من شركة يملكها ابنه. وينفي شريف أنه تقاضى هذا الأجر الشهري.