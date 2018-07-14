رائحة الفم الكريهة تنذرك بهذا الالتهاب، فاحذره

وطن- وكالات: قال البروفيسور الألماني سيباستيان باريس إن رائحة الفم الكريهة قد يرجع سببها إلى التهاب دواعم السن الذي قد يتسبب في سقوط الأسنان في حال عدم علاجه.

وينصح الخبراء باستشارة طبيب أسنان للتحقق من الإصابة بهذا الالتهاب من عدمه.

ولتجنب تلك المشكلة، يوصي اختصاصي طب الأسنان والفم والفك بتنظيف اللسان يوميا بواسطة كاشطة أو غسول فم خاص، مع العناية الجيدة بصحة الفم بشكل عام، إضافة لتجنب الأطعمة المسببة لانبعاث الرائحة الكريهة مثل الثوم مثلا.