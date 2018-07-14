حماس والجهاد: ردنا على الاحتلال يعكس رؤيتنا الواضحة ومستعدون لمواجهة طويلة

غزة- وطن: قالت حركة حماس إن "التعامل الفوري للمقاومة مع تصعيد العدو، والرد عليه بقوة يعكس حالة الوعي والوضوح الكبير لديها في الرؤية".

وذكر المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في تصريح مقتضب، أن رد المقاومة يعكس "وضوح الرؤية لديها في إدارة الصراع وتوصيل الرسالة وضمان تشكيل حالة توازن ردع سريعة وكافية لإجباره الاحتلال على وقف التصعيد وعدم التمادي في الاستهداف".

وشددت على أن "حماية شعبنا والدفاع عنه مطلب وطني وخيار استراتيجي".

وكانت طائرات الاحتلال شنّت، فجر اليوم السبت، غارات على مواقع للمقاومة في القطاع، بزعم الرد على إصابة جندي في جيش الاحتلال، خلال أحداث مسيرة العودة أمس الجمعة.

وردت المقاومة بإطلاق نحو 20 قذيفة وصاروخ على مواقع عسكرية إسرائيلية في مستوطنات غلاف القطاع.

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم، إنها مستعدة لخوض مواجهة طويلة مع جيش الاحتلال إذا استمر عدوانه وتصعيده في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث باسم الحركة دواد شهاب في تصريح صحفي "أننا اليوم مستعدون للتصدي لأي عدوان إسرائيلي، ومستعدون لخوض مواجهة طويلة إذا ما استمر العدوان والتصعيد من قبل الاحتلال".

لكن شهاب أكد أن حركته غير معنية بالانتقال لمواجهة عسكرية، ولن تتنازل في الوقت نفسه عن حقها في مقاومة الاحتلال، ولن تتهاون في الرد على اعتداءاته وجرائمه.

وقال: "من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه في وجه العدوان والارهاب الإسرائيلي. هذا الحق والواجب تمارسه المقاومة الفلسطينية التي ردت بالمثل على القصف الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة الليلة الماضية".

وتابع "نحن نقول بشكل واضح بأن الزمن الذي كان الاحتلال يعتدي فيه علينا دونما رد، هذا زمن ولّى وانتهى".

وحيّا المتحدث باسم الجهاد "أبطال المقاومة الأحرار الذين جددوا التزامهم بتطبيق سياسة الرد المباشر أو الرد بالمثل على العدوان والتصعيد الاسرائيلي".

وأكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، ودعمها بمزيد من الفعاليات والإبداعات الشعبية.