على رقبتها آثار حبل.. وفاة طفلة بظروف غامضة في الخليل والشرطة تحقق

الخليل- وطن: أعلنت الشرطة، صباح اليوم السبت، وفاة طفلة (14 عاماً) في ظروف غاضمة بالخليل.

وفتحت الشرطة والنيابة العامة تحقيقًا لمعرفة ملابسات وفاة طفلة (14 عامًا) من قرية أبو العسجا جنوب الخليل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات في تصريح صحفي "أن الطفلة وصلت إلى مستشفى الخليل الحكومي في حالة حرجة، ثم أعلن الأطباء عن وفاتها".

وذكر ارزيقات أنه "وبالكشف الظاهري على الجثمان من الشرطة والنيابة والطبيب الشرعي تبين وجود آثار حبل على رقبتها".

وأشار إلى أن النيابة قررت التحفظ على الجثمان، وإحالته لمعهد الطب العدلي للتشريح، من أجل الوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.