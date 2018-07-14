"محدث"سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

غزة-وطن: شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم السبت، سلسلة غارات واسعة استهدفت مناطقة متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا في غزة، أن طائرات الاحتلال قصفت موقع "صلاح الدين" التابع للمقاومة بثلاثة صواريخ قرب نتساريم وسط القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال، أرضاً خالية بصاروخين شرق بوابة صلاح الدين بالقرب من الحدود الفلسطينية المصرية برفح ما أدى إلى وقوع ثلاث اصابات طفيفة .

فيما استهدفت في غارة أخرى منطقة في حي الزيتون شرق قطاع غزة، وكذلك موقعاً للمقاومة شمال بيت لاهيا.

ولفت مراسلنا، أن طائرات الاحتلال استهدفت موقع أبو جراد التابع للمقاومة جنوب قطاع غزة.

وفي السياق ذاته أعلنت وسائل اعلام عبرية عن وقوع أكثر من 20 قذيفة صاروخية سقطت في الدقائق القليلة الماضية في مستوطنات حوف اشكلون، وشاعر هنيغف، واشكول، ولم يبلغ عن وقوع اصابات .