دعماً للخان الأحمر ورفضاً لصفقة القرن .. القوى الوطنية تدعو لأكبر مشاركة في الفعاليات الوطنية

رام الله -وطن: قالت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله: إن الصمود الاسطوري الذي يسطره اهلنا في الخان الاحمر حماية للقدس والدفاع عن ارضنا رفضا لمشروع القدس الكبرى ومشروع E1 يتطلب الاسراع في انهاء الانقسام الكارثي وتحقيق الوحدة وبناء شراكة سياسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كل اماكن تواجده.

ودعت القوى في بيان لها وصل وطن، إلى انهاء الاجراءات بحق اهلنا في قطاع غزة ، ودعم صمود المواطنين في المناطق "ج" والاغوار والقدس، وتوسيع الفعل الشعبي المقاوم للاحتلال باوسع انخراط من شرائح وقطاعات شعبنا في المقاومة الشعبية حتى كنس الاحتلال عن ارضنا بكل اشكاله .

ودعت القوى جماهير شعبنا للمشاركة في الفعاليات المتواصلة تاكيدا على رفض المشاريع التصفوية وتمسكا بالحقوق الوطنية وخاصة المشاركة في فعالية اطلاق الحملة الوطنية رفضا لسرقة اموال ومخصصات الاسرى واهالي الشهداء والجرحى من العائدات الضريبية، واهمية مشاركة الكل الوطني وكافة الفعاليات الشعبية والاهلية حيث ستكون الفعالية على ميدان الشهيد ياسر عرفات الثلاثاء الساعة 12:00 ظهرا .

ودعت القوى في بيانها إلى المشاركة في الفعالية التي دعت اليها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة من قبل دولة الاحتلال المقررة الثلاثاء ايضا الساعة الرابعة عصرا على دوار المنارة بالتزامن مع انعقاد محكمة الاحتلال في القدس المحتلة.

وحول الخان الأحمر دعت القوى الى المشاركة الواسعة في تادية صلاة الجمعة في قرية الخان الاحمر اسنادا لاهلنا الصادمين هناك وتاكيدا على رفض صفقة القرن، وسياسات الاستيطان الاستعماري ومخططات التهجير والترحيل القسري.

وتوجهت القوى بالتهاني للرفاق في جبهة النضال الشعبي في ذكرى الانطلاقة 51 مؤكدة على اسهاماتها في النضال الوطني لتحقيق اهداف شعبنا في الحرية والاستقلال