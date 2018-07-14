الاحتلال يطلب من مستوطني غلاف غزة البقاء على مسافة 15 ثانية من الملاجئ

رام الله -وطن: أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تجدد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة دون إعطاء أية تفاصيل أخرى .

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الفلسطينيين من جهتهم تحدثوا عن قصف إسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، طالت مناطق الشمال والجنوب ومنطقة الوسط، مع تركيز أكبر للقصف الإسرائيلي على منطقة شمال قطاع غزة.

وعن الإجراءات الإسرائيلية في منطقة غلاف قطاع غزة قالت الصحيفة العبرية، طلب من المستوطنين البقاء في نطاق 15 ثانية من الغرف الآمنة، كما تم إغلاق برك السباحة في منطقة غلاف غزة، وتحديد التجمعات في غلاف غزة لمسافة (7 كم) من حدود غزة، كما تم الإعلان عن إغلاق شاطىء زكييم أمام المستجمين.