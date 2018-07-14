الرئيس عباس يلتقي بوتين في موسكو

وطن-وكالات: بدأ، قبل قليل، اجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو.

وأطلع الرئيس نظيره الروسي على تطورات الأوضاع في فلسطين والمنطقة، خاصة ما يحدث في الخان الأحمر شرق القدس، ومحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير واقتلاع السكان الأصليين.

وأشاد الرئيس بحسب"وفا" بالعلاقات الفلسطينية الروسية، مثمنا النجاح الباهر لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي تستضيفها روسيا.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس اللجنة الأولمبية اللواء جبريل الرجوب، وسفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف وعدد آخر من المسؤولين.