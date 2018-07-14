مصر تكثف جهودها لتحقيق تهدئة في غزة

رام الله-وطن: قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، اليوم السبت، إن مصر والأمم المتحدة تجريان اتصالات مكثفة مع حكومة الاحتلال وحركة حماس لوقف التصعيد في غزة.

ونقلت القناة عن دبلوماسيين غربيين، لم تحدد هويتهما، قولهما إن جهاز "المخابرات العامة المصرية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف يجريان اتصالات مكثفة مع إسرائيل وحماس، في محاولة لمنع الاشتباك ووقف تصعيد الأوضاع".

وشهدت الساعات الماضية توترا ملحوظا في الأوضاع في قطاع غزة بعد شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على القطاع، وفي المقابل ردت عليها المقاومة الفلسطينية بإطلاق عشرات القذائف والصواريخ على مستوطنات "غلاف غزة".