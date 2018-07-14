صحة غزة تدعو المواطنين لعدم التجمهر في أماكن القصف

غزة-وطن: دعت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم السبت، كافة المواطنين للمحافظة على حياتهم وعدم التجمهر في الأماكن التي تستهدفها طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم الوزراة أشرف القدرة على صفحته على "فيسبوك" وزارة الصحة تدعو كافة المواطنين الى التحلي بالمسؤولية و المحافظة على حياتهم بعدم التجمهر في الاماكن التي تستهدفها قوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، هذه الاثناء.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت أكثر من 40 هدفاً في كافة قطاع غزة منذ فجر اليوم حتى ظهر اليوم السبت دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.