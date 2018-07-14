شرطة الاحتلال تكف من دورياتها في غلاف غزة

رام الله-وطن: قال بيان لشرطة الاحتلال انها نشرت عددا كبيرًا من الدوريات في المناطق المحيطة في قطاع غزة.

واكد بيان شرطة الاحتلال أن ذلك يأتي في ضوء التصعيد واحتمال انفجار الاوضاع بصورة شاملة، وقد نصبت حواجز في الطرقات المحيطة بالقطاع وخاصة في الشوارع القريبة من السياج لتحديد حركة المواصلات .

وعن اجراءات الاحتلال الأمنية في منطقة غلاف قطاع غزة قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، إن الشرطة طلبت من المستوطنين البقاء في نطاق 15 ثانية من الغرف الآمنة، كما تم إغلاق برك السباحة في منطقة غلاف غزة، وتحديد التجمعات في غلاف غزة لمسافة (7 كم) من حدود غزة، كما تم الإعلان عن إغلاق شاطىء زكييم أمام المستجمين.