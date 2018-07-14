شاهد .. كيف مثل متظاهرو لندن علاقة ترامب بابن سلمان وابن زايد

وطن-وكالات: خرج الآلاف في شوارع لندن، الجمعة، احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسياساته، رافعين شعارات تهاجمه وتتهمه بنشر الخوف والكراهية والصراع في أنحاء العالم.

وظهر متظاهرون يتنكرون بزي ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ومثل المتظاهرون المتنكرون العلاقة بين الثلاثة بطريقتهم الخاصة، إذ ظهر ترامب يجر خلفه ابن سلمان وابن زايد من يديهما بعد أن ربطهما.

وانتقد المشاركون في المسيرة الحاشدة، سياسة ترامب في الهجرة والمناخ والبريكست، والتمييز ضد المسلمين وصفقة القرن.

وهتف المشاركون لفلسطين، مطالبين بالحرية لها، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وشعارات مثل "ترامب مغفل"، و"لا لترامب لا للحرب".

وركزت اللافتات أيضا على قضايا مختلفة، مثل شعار "كلنا متساوون"، و"سباق ترامب للتسلح النووي".