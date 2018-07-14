المقاومة تجبر الاحتلال على اجراءات وقائية في مستوطنات غلاف غزة

رام الله-وطن: قالت بيانات متلاحقة من جيش الاحتلال وشرطته تابعتها وطن، إن المقاومة الفلسطينية اطلقت حوالي 100 صاروخ منذ ليلة امس وحتى عصر اليوم ( الساعة 4 بتوقيت القدس) على مستوطنات محيط غزة ووصل بعض الصواريخ الى عسقلان شمالا.

وفي التفاصيل قالت وسائل اعلام عبرية ان الصواريخ ادت الى تضرر عدة منازل وخاصة في مستوطنة "نتيف هعسرا" القريبة في غلاف غزة، كما تضرر طريقان جانبيان قرب سديروت وكذلك حدث دمار جزئي في مزرعة للدواجن في هذه المستوطنة.

واقر جيش الاحتلال ان مواقع عسكرية تعرضت لاطلاق النار من غزة ست مرات فيما انفجر صاروخ في موقع عسكري وتحفظ الجيش على نتائج هذا الانفجار. وقد دوت صافرات الانذار 123 مرة منذ صباح اليوم .

وقد امرت ما تسمى الجبهة الداخلية المستوطنين في غلاف قطاع غزة عدم الابتعاد عن الملاجئ لمسافة تزيد مدة قطعها على 15 ثانية، كما اغلقت عدة طرق ومنعت التجمعات لاكثر من مئة شخص في الساحات العامة.

واغلقت سلطات الاحتلال كافة المسابح العامة في مستوطنات جنوب القطاع. وكذلك نشرت شرطة الاحتلال دوريات في كافة الشوارع المحيطة بالقطاع لتحديد الحركة ومنع الاقتراب من السياج المحيط بالقطاع.

وفيما تتوالى الاتصالات المصرية مع الاحتلال والمقاومة للعودة الى وقف النار، قالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال الاسرائيلي طلب من حكومة الاحتلال اطلاق يده في عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، غير ان قيادة الاحتلال السيياسية تتحفظ على قرار كهذا حتى الساعة في ظل انذار وجهه جيش الاحتلال الى اهالي قطاع غزة يطلب منهم الابتعاد عن مقار ومواقع فصائل المقاومة ومنازل قادتها في تهديد واضح باستهداف هذه القيادات في حال تصاعدت الاوضاع الميدانية