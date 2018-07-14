صور| ملكة بريطانيا لم تسلم من خروقات ترامب الدبلوماسية

وطن-وكالات: لم تسلم ملكة بريطانيا، إليزابيث، من خروقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للبروتوكولات الرسمية، خلال زيارته إلى لندن.

ترامب وعند لقائه إليزابيث، جعل ملكة بريطانيا تنتظره في طقس مشمس وحار لمدة تجاوزت الـ12 دقيقة، إذ إنه تأخر عن موعد وصوله.

وبعد وصوله، خرق ترامب البروتوكولات المتعارف عليها مجددا، بتجاهله الانحناء إلى ملكة بريطانيا، واكتفى بمصافحتها باليد كما فعلت لاحقا زوجته ميلانيا.

الخرق الثالث للرئيس الأمريكي خلال لقائه إليزابيث، تمثل في تجاهل وجوب أن تسير قبله لتفقد حرس الشرف، ليسبقها هو وتظهر الملكة وراءه.

يذكر أن احتجاجات عارمة شهدتها لندن خلال وصول ترامب الخميس، ولقائه رئيسة الحكومة تيريزا ماي.