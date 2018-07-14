بلجيكا تسقط انجلترا بثنائية وتحرز المركز الثالث في المونديال

وطن-وكالات: أحرز منتخب بلجيكا مساء اليوم السبت، المركز الثالث في بطولة كأس العالم بفوزه في على منتخب انجلترا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما على استاد كريستوفسكي في سانت بطرسبرغ.

ويعد هذا المركز الأفضل لمنتخب بلجيكا في مشاركاته المختلفة في كأس العالم، حيث كانت أفضل نتيجة حققها في مونديال المكسيك 1986 عندما أحرز المركز الرابع، بينما فشل المنتخب الانجليزي في العودة إلى منصات التتويج في البطولة.

وكان المنتخب البلجيكي أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف وحيد جاء في وقت مبكر وتحديدا في الدقيقة الرابعة بعد كرة عرضية جميلة من ناصر الشاذلي وصلت إلى المدافع المتقدم توماس مونييه الذي أنهى الكرة في الشباك الانجليزية.

وشهد الشوط الثاني أفضلية وسيطرة للمنتخب الانجليزي التي لاحت له أكثر من فرصة لتعديل النتيجة لكن استبسال وقوة الدفاع البلجيكي ومن خلفهم الحارس تيبو كورتوا حرمته من ذلك، أما منتخب بلجيكا فترادع أداؤه بصورة كبيرة خلال الشوط الثاني وتراجع للخلف للمحافظة على هدفه.

وفي الدقيقة الـ82 ومن هجمة مرتدة سريعة نجح منتخب بلجيكا بإضافة الهدف الثاني من كرة أوصلها دي بروين إلى النجم إيدين هازارد الذي توغل داخل منطقة الجزاء ووضع الكرة على يمين الحارس.