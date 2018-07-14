نتنياهو يهدد غزة: سنوسع القصف حسب الضرورة

وطن-وكالات: - قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان جيشه سيوسع عدوانه على قطاع غزة لكن "حسب الضرورة".

واضاف نتنياهو خلال مشاورات مع كبار قادة المؤسسة الأمنية لتقييم الوضع مع قطاع غزة : "سنوسع الرد بقدر ما هو ضروري، وإذا لم تفهم حماس الرسالة اليوم، فسوف تفهمها غدًا".

وواصلت طائرات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ منتصف ليلة امس وطيلة اليوم السبت بقصف مواقع قالت انها تابعة لحركة حماس، اسفرت عن استشهاد طفلين واصابة 15 مواطنا عندما جرى استهداف متنزه للمواطنين في ساحة الكتيبة .