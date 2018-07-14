جيش الاحتلال: 200 صاروخ أطلقت من غزة منذ فجر اليوم

رام الله-وطن: قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 200 صاروخ وقذيفة هاون من قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة منذ ساعات فجر اليوم السبت، وحتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وأوضح الناطق العسكري أن القبة الحديدية اعترضت 40 صاروخا في حين سقط 80 صاروخا بمناطق مفتوحة، والبقية بمناطق أخرى من بينها 3 صواريخ سقطت داخل مدينة سديروت وتسببت بإصابة 4 مستوطنين بجراح ما بين طفيفة إلى متوسطة.

وبين الناطق العسكري أن الساعات الست الماضية ( من الساعة الثالثة عصراً وحتى التاسعة مساءً) شهدت إطلاق 100 صاروخ وقذيفة هاون، في حين أشار محللون عسكريون إسرائيليون الى أن هكذا معطيات تذكر بأيام الحرب الأخيرة.

واستشهد طفلان وأصيب عدد من المواطنين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمبنى ومتنزه بمنطقة الكتيبة وسط مدينة غزة ومنزلا في القرارة بخانيونس جنوب قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف المستوطنات المحاذية للقطاع.