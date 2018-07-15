صحة غزة: اضرار جسيمة بسيارات الاسعاف جراء قصف الاحتلال

غزة- وطن: نشر الناطق بأسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، فجر اليوم الأحد، حصيلة الاضرار و الخسائر التي لحقت بمقر الاسعاف والنقل التابع لوزارة الصحة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمنطقة الكتيبة بغزة، وكانت كما يأتي:

-9 سيارات اسعاف تضرر جزئي

.-1 سيارة إسعاف تضرر كلي.

-3 شاحنات لنقل الأدوية و المستلزمات الطبية تضرر جزئي.

-2 سيارة نقل تضرر جزئي.

-تضرر جسيم في المكاتب الإدارية لطواقم الإسعاف والنقل

واضافة الى التسبب في تعطيل العمل بالمقر المركزي و توقف سيارات الاسعاف و النقل التي تضررت عن الخدمة.