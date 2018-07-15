4 إصابات بتجدد قصف الاحتلال على غزة.. والمقاومة ترد

غزة- وطن: أصيب أربعة مواطنين بينهم طفلان، فجر اليوم الأحد، جراء تجدد الغارات الاسرائيلية في قطاع غزة، رغم التوصل إلى هدنة بعد تدخل أطرافٍ عربية ودولية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المقاومين نجوا من قصف اسرائيلي استهدفهم شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت المصادر أن صاروخًا أصاب منزلاً في المنطقة وأدى إلى إصابة 4 مواطنين بجراح متوسطة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي شمال القطاع لتلقي العلاج.

وبعد مرور دقائق على الاستهداف الاسرائيلي، ردَّت المقاومة الفلسطينية بإطلاق رشقة صاروخية صوب "مستوطنات غلاف غزة".

ويأتي هذا التصعيد الاسرائيلي بعد ساعاتٍ من إعلان تهدئة بوساطة دولية يتم بمقتضاها عودة الهدوء.