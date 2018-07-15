جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية تحاكي احتلال غزة

وطن: يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الأحد، مناورات عسكرية تستمر أسبوعا في جميع المناطق بالبلاد، وذلك استعدادا لمواجهة عسكرية على جبهتي قطاع غزة وسورية، على أن تكون تدريبات تحاكي احتلال قطاع غزة.

وتأتي هذه المناورات رغم "التهدئة" التي تم التوصل إليها، مساء السبت، برعاية مصرية عقب العدوان العسكري للاحتلال على قطاع غزة، حيث أدى التصعيد إلى استشهاد طفلين وإصابة 25 شخصا على الأقل.

وحسب بيان صادر عن الجيش، فإن المناورات العسكرية ستبدأ من صباح يوم الأحد على أن تستمر أسبوعا، حيث سيلاحظ حركة كبيرة للجيش والمركبات والطائرات سيشعر بها جميع السكان بالبلاد.