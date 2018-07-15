الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

الخليل- وطن: اختطفت قوة خاصة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الأحد، شابًا من داخل محطة محروقات في مدينة الخليل، كما صادرت تسجلات الكاميرات في المكان.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوة خاصة من "المستعربين" اختطفت الشاب جمال الجعبري، عقب اقتحامها محطة "برهان الجعبري" للمحروقات، في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل.

وبيّنت المصادر أنّ قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة في وقت لاحق، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في المكان.

وفي السياق، اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال بلدة الخضر في مدينة بيت لحم، وقد داهمت عددًا من منازل المواطنين فيها.

كما اقتحمت قوة مما تسمى "حرس الحدود"، فجرًا، بلدة برطعة داخل الأراضي المحتلة، وداهمت منزل عائلة كبها وقامت بتفتيشه قبل أن تعتقل الشقيقين بكر ومحمد نافع كبها.