استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بمجموعة ايمن جودة ونجله وسط غزة

غزة - وطن: اعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة استشهاد أحمد منصور حسان (35 عاما)، قائد الوحدة الصاروخية بكتائب "شهداء الأقصى" مجموعات الشهيد أيمن جودة، ونجله لؤي حسان (13 عاما)، وأصيب ثالث بانفجار عرضي، قرب برج الوحدة غرب غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة العقيد أيمن البطنيجي، إن إنفجارا وقع في منزل غرب مدينة غزة، أدى لاستشهاد المواطن أحمد منصور حسان (35 عاما)، ونجله الطفل لؤي أحمد حسان (13 عاما).