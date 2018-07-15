أصابة 9 شبان برصاص الاحتلال واعتقال 7 أخرين في مخيم الجلزون

رام الله - وطن: أصيب، اليوم الأحد، 6 شبان بالرصاص الحي، واعتقل 7 آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.

واعلنت وزارة الصحة وصول 9 اصابات الى مجمع فلسطين الطبي، بينها 6 اصابات بالرصاص الحي، و3 اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت بحملة دهم وتفتيش لمنازل المواطنين، اعتقلت خلالها سبعة مواطنين، وهم: عبد الحافط أبو شريفة، وعبد الرحمن أبو شريفة، ونصر شراكة، وثائر شراكة، ومحمد نائل شراكة واستولت على مركبته الخاصة، ومحمد مروان الكنش، ومحمد مصباح الكنش.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على المواطن صالح أبو شريفة، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.