محكمة الاحتلال تفرج عن أحد المتهمين بحرق عائلة دوابشه لاعتقال بيتي

وطن: صادقت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الأحد، على اطلاق سراح احد المتهمين بجريمة حرق عائلة دوابشة في بلدة دوما.

وقالت وسائل اعلام عبرية ان المحكمة العليا صادقت على إطلاق سراح أحد المتهمين في حرق عائلة دوابشه لاعتقال بيتي.

وكانت نيابة الاحتلال قدمت استئنافا ضد قرار الإفراج عن المستوطن القاصر الضالع في حرق عائلة دوابشة في قرية دوما في نابلس.

يذكر أن المستوطن احتجز لمدة عامين (كان يبلغ من العمر 17 عاما لحظة احتجازه) في إطار تحقيق الاحتلال بملابسات الجريمة حتى قضت المحكمة المركزية في اللد الخميس الماضي، الإفراج عنه بقيود منها الإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة البلاد.