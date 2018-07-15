وزراء حكومة الاحتلال ينتقدون ليبرمان والتهدئة ويطالبون بالتصعيد

رام الله - وطن: في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومة الاحتلال والذي يسبق اجتماع للمجلس المصغر (الكابينت) تعرض وزير الجيش افغدور ليبرمان لانتقادات من عدد من الوزراء بعد ان استعرض الاوضاع الامنية في قطاع غزة والتهدئة.

ليبرمان قال ان اسرائيل تعرضت لنهاية اسبوع عاصفة وانها لن تقبل باستمرار سقوط الصواريخ والطائرات الحارقة وان حركة حماس تعرضت لضربة قاسية، معربا عن امله ان تستخلص حماس الدرس وما لم تفعل فستدفع ثمنا غاليا، على حد تعبيره

ورد عليه نفتالي بينيت، بانه والوزيرة اييلت شاكيد لن يؤيدا قرار التهدئة ما لم يشمل وقف الوسائل الحارقة من طائرات ورقية وبالونات وان ما اسماه بينيت، امن مستوطني غلاف غزة ، هو امر حيوي ولا تنازل عنه.

كما رد الوزير يسرائيل كاتس مطالبا ليبرمان بتقديم حل واضح المعالم وسياسة بدو غموض ضد غزة، وبان على حماس وقف كافة اشكال ما اسماه بالعنف والارهاب ضد اسرائيل وبان تخلق سياسة ردع كما هو الحال مع لبنان وسوريا فلا مجال لبقاء الوضع الراهن على حاله.