هنية: الاحتلال لن يفلت من العقاب ومستمرون بمسيرتنا حتى رفع الحصار

غزة- وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، خلال كلمة له في تشييع الطفلين أمير النمرة (15 عامًا) ولؤي كحيل(16 عامًا) إن دماء الأطفال الطاهرة لن تذهب هدرا ولن يفلت الاحتلال من العقاب على أيدي المقاومة.

وأشار هنية إلى أن الاحتلال يسعى لفرض معادلات في قواعد الاشتباك، لكن مقاومتنا تقف له بالمرصاد وتردّ عليه وتربك حساباته وتفرض معادلاتها العصيّة على الكسر.

وشدد في رسالة للعالم على أن رسالة مسيرات العودة هي إما أن يرفع هذا الحصار وإما ستواجهون مسيرات أشد وأعظم وأقوى، مضيفا "مسيراتنا مستمرة حتى تحقق كل أهدافها وفي مقدمتها إنهاء الحصار عن غزة".

وأضاف أنه في الوقت الذي يخطط فيه لتصفية قضية فلسطين يقف هذا الشعب ليقول لا لتصفية القضية ولا لصفقة ترمب ولا للتنازل عن القدس، ولا لشطب حق العودة ولا للاعتراف بالمحتل ولا للتفريط بشبر من أرض فلسطين.

واعتبر هنية أن صفقة القرن ولدت ميتة ولن يجرؤ طرف أن يوافق على صفقة يرفضها شعبنا ومقاومتنا.