صحة غزة تدعم نقاطها الطبية الحدودية بمختصين

غزة- وطن: قالت وزارة الصحة في غزة الأحد إنها اتخذت عدة طرق لتطوير خدماتها المقدمة ميدانياً في مسيرة العودة عبر تدعيم نقاطها الطبية بفرق ذات خبرات عالية من المستشفيات.

وأوضح مدير دائرة شئون الأطباء في الوزارة أحمد شتات أن الفرق تضمُ أطباء جراحين وأطباء عناية مركزة وفنيي عمليات للتعامل مع الإصابات الخطيرة ميدانياً واستثمار الوقت لإنقاذ حياتهم وحمايتهم قدر الإمكان.

وأشار شتات إلى أن هذه الخطوة تأتي حفاظًا من الوزارة على استثمار الوقت لإنقاذ حياة المصابين وعلاجهم بعدم تعرضهم للمضاعفات الخطيرة.