"التربية" تعفي طلبة البلدة القديمة بالقدس من رسوم الجامعات

رام الله- وطن: قررت وزارة التربية والتعليم العالي إعفاء طلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018 من خريجي المدارس المرخصة من الوزارة في البلدة القديمة بمدينة القدس، بحيث تقوم الوزارة بدفع الرسوم الدراسية لمدة فصلين للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي الأحد أن هذا الإعفاء والذي جاء إثر اجتماع للجنة القدس في الوزارة صباح اليوم؛ إنما يأتي تعزيزاً لصمود المقدسيين في ظل محاولات التهويد التي يحاول الاحتلال فرضها عليهم.

وأشارت إلى أن المدارس الثانوية المعتمدة من قبل الوزارة في البلدة القديمة هي: دار الأيتام، ومار متري "ديمتري"، وتراسنطا، والكلية الأنطوانية، وسيدة البيلار، والشرعية الثانوية للذكور، والشرعية الثانوية للإناث، والفرير.

ودعت الوزارة الطلبة الذين سددوا أقساطهم الدراسية للجامعات المحلية وأتموا عملية التسجيل فيها؛ لمراجعة الوزارة لاسترداد هذه الأقساط، مع ضرورة إحضار المستندات والوثائق المعززة.