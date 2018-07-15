الاحتلال يهدم منشأتين جنوب نابلس

نابلس- وطن: هدمت جرافات الاحتلال، اليوم الاحد، منشأتين سكنيتين قرب بلدة دوما جنوب شرق نابلس، بدعوى عدم الترخيص.

وذكرت مصادر محلية إن قوة من الاحتلال ومعها جرافات اقتحمت خربة المراجم جنوب غرب دوما، وباشرت هدم منشأتين سكنيتين تعودان للمواطنين مسلم معروف مسلم من بلدة تلفيت، وأمين سليم شرابي من القدس.

وأضافت أن الاحتلال سلم أصحاب المنشأتين إخطارات بالهدم قبل أسبوع، علما أن إحدى البنايتين قائمة منذ أكثر من 30 عاما، والأخرى منذ أربعة أعوام، وقد قام أصحابهما بإبلاغ الجهات المسؤولة في السلطة في حينه من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.