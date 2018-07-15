إصابتان بقصف للاحتلال استهدف مجموعة من الشبان في بيت حانون

غزة- وطن: أصيب مواطنان بجروح مختلفة، عصر اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة شبان في بيت حانون بزعم اطلاقهم بالونات حارقة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إصدار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، اليوم الأحد، أمرا إلى جيش الاحتلال بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة.

وذكرت القناة الثانية أن أعضاء (الكابنيت) استمعوا لتقارير أمنية وعسكرية عن جولة المواجهة الأخيرة وتقرر في النهاية مواجهة ظاهرة الطائرات والبالونات الحارقة بالقوة.

وأوضحت القناة أنه تقرر "الرد العسكري" بعد سقوط الوسائل الحارقة (الطائرات والبالونات الحارقة) في الغلاف، في محاولة لإنهاء هذه الظاهرة التي انطلقت مع بداية فعاليات مسيرة العودة في القطاع في 30 اذار الماضي.