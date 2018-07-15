الاحتلال يعزز بطاريات القبة الحديدية في الجنوب

غزة- وطن: أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية، عصر اليوم الأحد، عن تعزيز نشر بطاريات "القبة الحديدية" في منطقة "تل أبيب" الكبرى المسامه "غوش دان" (وسط)، وفي منطقة جنوب فلسطين المحتلة بناء على تقييم الوضع الأمني الحالي وذلك على خلفية التصعيد مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه تقرر أيضا استدعاء محدود لقوات الاحتياط لتعزيز منظومات الدفاع الجوي.

يأتي هذا الإعلان عقب أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابنيت) ظهر اليوم أمرًا إلى جيش الاحتلال بالعمل على إنهاء استنزاف الطائرات والبالونات الحارقة المُطلقة من قطاع غزة، وذلك بـ "الرد العسكري" على كل طائرة وبالون حارق.

كما تأتي عقب توقف عدوان إسرائيلي شهده قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية، فقد شنّ الاحتلال عشرات الغارات على القطاع المحاصر، أسفرت عن استشهاد طفلين وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح متفاوتة.

وأمامها ردّت فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي بإطلاق رشقات من صواريخها وقذائفها صوب المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف قطاع غزة"

وتوقف العدوان بعد "وساطات وتدخلات من أطراف إقليمية ودولية أفضت إلى التوصل لانتهاء جولة التصعيد الحالية بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي"، وفق الناطق بحركة حماس حازم قاسم.

"ترجمة صفا"