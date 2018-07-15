الشرطة تضبط 5 أشجار كبيرة من القات المخدر غرب رام الله

رام الله- وطن: ضبطت شرطة محافظة رام الله والبيرة، مساء اليوم الأحد، خمس أشجار كبيرة من القات المخدر، مزروعة غرب رام الله.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن معلومات وردت لإدارة مكافحة المخدرات مفادها وجود مواد مخدرة في بلدة نعلين غرب رام الله، فتحركت قوة على الفور للمكان بعد الحصول على إذن تفتيش، حيث تمكنت من ضبط خمس أشجار كبيرة من القات بطول خمسة أمتار.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة قبضت على شخص يشتبه بزراعته الأشجار، وأن التحقيق جار معه للوصول إلى مصدرها.