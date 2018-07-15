الاحتلال يحكم بالسجن 9 أعوام على محمد مرتجى ممثل منظمة "تيكا"التركية في غزة

غزة- وطن: أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأحد، حكماً بالسجن 9 سنوات بحق ممثل وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في غزة، محمد مرتجى.

وألفق الاحتلال لائحة اتهام بحق مرتجى – الأب لأربعة أبناء- اتهمه فيها، بالحصول على أموال من المنظمة التركية وتحويلها لصالح حركة حماس وأنشطتها في قطاع غزة.

واعتقل الاحتلال مرتجى في 12 شباط من العام الماضي خلال مروره عن معبر بيت حانون "إيريز" شمالي قطاع غزة، حيث كان مغادرا إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من سلطات الاحتلال، إذ كان من المفترض أن يحضر في تركيا الاجتماع التدريبي السنوي الذي تنظمه "يكا" التابعة لرئاسة الوزراء في العاصمة أنقرة لمنسقيها وموظفيها المحليين.

ووجه الاحتلال لمرتجى – الذي يعمل منسقاً لمنظمة "تيكا" في غزة منذ عام 2012 – تهما عدة، منها: العمل مع حركة حماس، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة".