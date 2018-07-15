مراسلتنا: الاحتلال يعتقل شابين من مخيم الجلزون بعد فشله في اعتقالهما فجراً

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، الشابين علاء أبو شريفة وخالد الكنش، من مخيم الجلزون شمال رام الله.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين بعد فشلها في اعتقالهما فجرً، عقب اقتحامها المخيم.

واوضحت أن قوات الاحتلال هددت ذوي الشابين بتنغيص حياتهم، اذا لما يسلم علاء وخالد نفسيهما، وطالبهما بالحضور لمستوطنة "بيت إيل" المجاورة للمخيم، ثم قاما باحتجازهما واعتقالهما.

وباعتقال الشابين أبو شريفة والكنش يرتفع عدد المعتقلين من مخيم الجلزون منذ صباح اليوم إلى تسعة.

وقالت وزارة الصحة إن 3 إصابات وصلت مجمع فلسطين الطبي، نتيجة اندلاع مواجهات في مخيم الجلزون، إصابتان بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وإصابة بالرصاص الحي في الحوض.